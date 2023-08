Poradna: Vyplatí se mi předčasný důchod bez výplaty?

26. srpna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Poradna: Podáním formuláře jsem získala do konce října čas se rozhodnout, zdali odejdu do důchodu či nikoliv. Mám si ještě teď koncem srpna přiznat předčasný důchod bez výplaty nebo mám požádat až o řádný důchod v říjnu 2026? Co je finančně výhodnější?