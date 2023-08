Poradna: Pracuji a podnikám, jak to budu mít s důchodem?

Daniel: Poslední roky si ke svému zaměstnání přivydělávám ještě podnikáním. Budu mít vyšší starobní důchod? Promítne se mi druhý příjem do částky důchodu?

Dle aktuálně platné legislativy platí, že měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a rozhodných příjmech v produktivním životě, ze kterých se vypočítá osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě).

Dva příjmy

Přestože v posledních letech pracujete a podnikáte současně, tak jste pro důchodové účely získal stejnou dobu pojištění jako občané, kteří měli pouze jeden příjem. Pro důchodové účely se žádný měsíc nemůže počítat jako dva měsíce.

Rozhoduje platba na sociálním pojištění

Celkovou částku osobního vyměřovacího základu ovlivňují všechny příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. V případě, že jste z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platil sociální pojištění, tak bude tato skutečnost mít pozitivní vliv na výši osobního vyměřovacího základu. Pokud je však hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se sociální pojištění vůbec neplatí. Jestliže jste v minulých letech měl z vedlejší samostatné výdělečné činnosti hrubý zisk do limitu a sociální pojištění neplatil, tak Vám takový hrubý zisk osobní vyměřovací základ nezvýší a do výpočtu vyměřovacího základu za příslušný rok vstoupila pouze hrubá mzda ze zaměstnání.

