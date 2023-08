Poradna: Zvýšení doby pojištění u předčasného důchodu bez výplaty

Veronika: V červenci mi byl přiznán předčasný důchod bez výplaty, stále pracuji. Musím pracovat až do důchodového věku? Co mi kromě zaměstnání zvýší dobu pojištění pro následnou výplatu důchodu?

Přiznání předčasného důchodu bez výplaty samozřejmě neznamená, že musíte pracovat až do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný důchod si můžete nechat začít vyplácet na účet i dříve. Při příjmu předčasného důchodu na účet je nutné počítat s tím, že předčasní důchodci s výplatou nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V případě, že nyní pracujete na klasickou pracovní smlouvu, tak to znamená, že pro uvolnění předčasného důchodu na účet by bylo nutné takovou činnost ukončit.

Doba pojištění pro výpočet důchodu

V případě, že je během přiznání předčasného důchodu bez výplaty vykonávána výdělečná činnost, ze které je placeno sociální pojištění, tak dochází ke zvýšení doby pojištění, což se následně projeví při „uvolnění důchodu“. Na doplnění však uvádím, že měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Např. při získání doby pojištění v rozsahu 45 let a 210 dní se při výpočtu starobního důchodu započítá 45 let.

Petr Gola