Poradna: Nezapočítání příjmů z roku 2022 při výpočtu důchodu

17. srpna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Václav: Manželka si požádala o předčasný důchod bez výplaty v prosinci 2022 a stále pracovala, do řádného důchodu odejde v listopadu 2023. Do výpočtu důchodu prý nebude manželce započítán příjem z roku 2022, je to tak v pořádku?