Poradna: Dosažení věku 60 let v prosinci a důchodové možnosti

Marcela: Dne 16. 12. 2023 budu mít 60 let. Mohu mít ještě předčasný důchod za stávajících podmínek? Stihnu to ještě dle stávajících pravidel? Jaké mám případně jiné možnosti, např. předdůchod?

V dotazu neuvádíte počet vychovaných dětí, což také ovlivňuje Váš řádný důchodový věk.

V případě, že jste nevychovala více než dvě děti, tak můžete do předčasného důchodu dle aktuálně platné legislativy odejít nejdříve v 60 letech. Aktuální zákonné změny, které jsou stále v legislativním procesu (schvaluje je nyní Senát) počítají s tím, že bude možné od září odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Rozhodující však budou definitivně schválené zákonné změny publikované ve Sbírce zákonů.

Možnosti dle počtu vychovaných dětí

Jestliže jste tedy nevychovala více než dvě děti, tak Vám nemůže být nyní v srpnu přiznán předčasný důchod s výplatou ani předčasný důchod bez výplaty, neboť v srpnu nedosáhnete požadovaného věku 60 let.

V případě, že jste vychovala tři a více děti, potom by Vám mohl být nyní v srpnu přiznán předčasný důchod s výplatou i předčasný důchod bez výplaty, neboť v takovém případě byste již dosáhla požadovaného věku pro přiznání předčasného důchodu (s výplatou nebo bez výplaty).

Jak funguje předdůchod?

V předdůchodu se čerpají vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. V případě, že máte na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření dostatečné vlastní úspory – tj. měsíční částka musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy a předdůchod se musí pobírat nejméně dva roky, potom můžete využít výhod předdůchodu. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát a doba pobírání předdůchodu se pro účely výpočtu starobního důchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění, tj. z důvodu nulového vlastního příjmu nedochází k "rozmělnění" osobního vyměřovacího základu (zjednodušeně řečeno průměrné mzdy za odpracované roky), ze kterého se starobní důchod vypočítává. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. Řádný důchodový věk muže narozeného v roce 1963 je 64 let a 8 měsíců.

Vzhledem k tomu, že v předdůchodu jsou čerpány vlastní finanční prostředky, tak je případně možný i souběh předdůchodu a předčasného důchodu s výplatou.

Petr Gola