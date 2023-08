Poradna: Stihnu ještě přiznání důchodu v srpnu?

Valérie: Mohu si ještě zajistit do konce srpna stávající podmínky pro předčasný důchod bez výplaty, když jsem se narodila 14. 4. 1965 a vychovala tři děti? Dobu pojištění mám 40 let.

15. srpna 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Narodila jste se v roce 1965 a vychovala jste tři děti, takže Váš řádný důchodový věk je 63 let a 2 měsíce. Dle aktuálně platné legislativy je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech, po účinnosti legislativních změn nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Důchodový věk dle zákona

Abyste si mohla zajistit aktuálně platné legislativní podmínky, potom byste musela dosáhnout věku 60 let do konce srpna. Věku 60 let však dosáhnete až 14. 4. 2025. Z výše uvedeného vyplývá, že Vám nemůže být nyní v srpnu přiznán předčasný důchod a nemůžete si zajistit aktuálně platné zákonné podmínky.

Při úspěšném celém legislativním procesu (zákonné změny nyní schvaluje Senát) budete moci odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech a 2 měsících.

Větší nevýhodnost předčasného důchodu

Na doplnění uvádím, že vzhledem ke změnám u předčasného důchodu (tj. vyšší krácení za předčasnost a omezení valorizace až do dosažení řádného důchodového věku) budou předčasné důchody méně výhodné než je tomu nyní a bude vhodné si odchod do předčasného důchodu dobře promyslet a propočítat. Samozřejmě i po zpřísnění zákonných podmínek bude předčasný důchod pro některé lidi ze zdravotních, pracovních, rodinných nebo osobních důvodů nutností.

Petr Gola