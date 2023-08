Poradna: Střední škola a důchod

Měsíční částka přiznaného starobního důchodu závisí nejenom na dosahovaných příjmech v produktivním věku, ale i právě na získané době pojištění. Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění.

Přísné podmínky pro studium od roku 2010

Při splnění zákonných podmínek patří mezi náhradní doby pojištění i studium. Hodnotí se pouze studium před rokem 2010. Od roku 2010 již není studium náhradní dobou pojištění. Vám se tedy ještě studium v zákonném rozsahu započítávat bude.

Studium po skončení povinné školní docházky

Doba studia od skončení povinné školní docházky se ve Vám v zákonném rozsahu bude započítávat jako náhradní doba pojištění pro důchodové účely.

Zápočet do 18 let a od 18 let

Studium na střední škole do dosažení 18 let před rokem 1996 se započítává v plném rozsahu. Jako náhradní doba pojištění se Vám bude hodnotit i doba studia od 18 let avšak z 80 % (tj. 100 dní jako 80 dní).

Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech

Na doplnění uvádím, že doba studia po dosažení 18 let se započítává maximálně v rozsahu šesti let. Výši státního důchodu následně ovlivňuje celková získaná doba pojištění v celých ukončených letech, např. 45 let a 179 dní se hodnotí jako 45 let.

Petr Gola