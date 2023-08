Poradna: Nové podmínky a předčasný důchod bez výplaty

Soňa: Narodila jsem se 23. 7. 1963 a vychovala tři děti. Mám si ještě do konce srpna zažádat o předčasný důchod bez výplaty? Od září to má být horší, mají být nové podmínky.

Dle zaslaných údajů jste se narodila v roce 1963 a vychovala jste tři děti, takže Váš řádný důchodový věk jet 62 let a 2 měsíce. Do předčasného důchodu jste mohla odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, tedy 23. 9. 2022. Nyní již můžete do předčasného důchodu odejít kdykoliv.

Budete ještě pracovat či nikoliv?

Vaše důchodové rozhodnutí bude tedy především záviset na tom, zdali chcete ještě pracovat a z příjmu odvádět sociální pojištění. Pokud chcete nadále pracovat, potom si můžete požádat o předčasný důchod bez výplaty. Pokud budete mít datum přiznání předčasného důchodu bez výplaty do konce srpna, tedy před plánovanou účinností legislativních změn (zákonný proces ještě není definitivně u konce), tak budete mít "zafixovanou" aktuální výpočtovou formuli důchodu, která je výhodná (v roce 2022 však byla ještě výhodnější).

Nelze provést jednoznačné finanční porovnání

Jednoznačné finanční porovnání s výpočtem starobního důchodu v roce 2025 nelze v tuto chvíli provést, neboť ještě nejsou známé ani potřebné údaje pro výpočet starobního důchodu v roce 2024 (budou známé na podzim 2024).

Výhodnost při odchodu do předčasného důchodu s výplatou

Pokud byste se však v následujících měsících rozhodla odejít do předčasného důchodu s výplatou, potom by bylo přiznání předčasného důchodu bez výplaty nyní v srpnu pro Vás výhodné, neboť od účinnosti legislativních změn má být vyšší krácení za předčasnost a předčasné důchody s výplatou budou méně výhodné než je tomu v současnosti. Při případné volbě předčasného důchodu s výplatou v následujících měsících počítejte s tím, že krácení za předčasnost se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Termín je vhodné zvolit tak, ať kvůli pár dním není krácení vyšší (např. je rozdíl 720 dní před dosažením řádného důchodového věku a 721 dní před dosažením řádného důchodového věku).

Petr Gola