Poradna: Jak se mám ohledně důchodu rozhodnout?

Karel: V listopadu 2023 budu mít 62 let. Zaměstnavatel se mnou chce rozvázat smlouvu, tak uvažuji o předčasném důchodu na jaře příštího roku. Jak to udělat, abych měl současné podmínky? Nevíte, jak to budu mít s odstupným a co když se registruji na úřadu práce? Jakou částku důchodu mohu očekávat?

Narodil jste se v roce 1961, takže Váš řádný důchodový věk je 64 let a 4 měsíce. Do předčasného důchodu jste mohl odejít nejdříve v 60 letech, nyní již můžete do předčasného důchodu odejít kdykoliv.

Předčasný důchod bez výplaty

V případě, že si do konce srpna požádáte o předčasný důchod bez výplaty s datem přiznání do konce srpna, tak si "zafixujete" aktuálně platnou výpočtovou formuli starobního důchodu. Případnou výdělečnou činností byste si následně zvýšil dobu pojištění a smazával krácení za předčasnost. Evidencí na úřadu práce však nikoliv, náhradní doby pojištění (mezi které patří i evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu) již při přiznání předčasného důchodu bez výplaty do výpočtu nevstupují.

Výše důchodu dle průběhu pojištění

Měsíční částka uvolněného důchodu bude následně záviset na celém Vašem průběhu pojištění, tj. na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě). Vzhledem k tomu, že neznáme Váš detailní průběh pojištění, tak Vám bohužel nemůžeme říci, jak vysoký důchod budete mít. Pro alespoň orientační výpočty můžete použít důchodové kalkulačky na našich stránkách, viz:

Kalkulačka osobního vyměřovacího základu Kalkulačka předčasného důchodu

Pohlídání termínu kvůli krácení za předčasnost

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto je vhodné si následně "uvolnit" výplatu předčasného důchodu v požadovaném termínu, aby kvůli pár dním nebylo krácení zbytečně vyšší.

Nárok na odstupné

V případě, že obdržíte od zaměstnavatele výpověď pro důvody, na kterých nenesete vinu (např. nadbytečnost dle § 52, písmeno c) zákoníku práce), potom Vám náleží zákonné odstupné dle § 67 zákoníku práce. V případě, že Váš pracovní poměr trval déle než dva roky, potom činí zákonné odstupné trojnásobek průměrného výdělku.

Petr Gola