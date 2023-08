Poradna: Odchod do důchodu v srpnu

Radana: Ještě v srpnu chci využít možnosti odchodu do předčasného důchodu. Narozena jsem 28. 6. 1963 a vychovala jsem dvě děti. Jak postupovat, aby mi byl přiznán co nejvýhodnější důchod, v práci jsem již skončila a jsem na ÚP.

Narodila jste se 28. 6. 1963 a vychovala dvě děti, takže Váš řádný důchodový věk je 63 let a 8 měsíců. Dle aktuálně platné legislativy jste mohla odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. Od září by se mělo zvýšit krácení u předčasného důchodu, zákonné změny však musí ještě úspěšně projít celým legislativním procesem (schválit Senát…).

Již nepracujete

Pokud již nepracujete a pracovat nebudete, potom může být odchod do předčasného důchodu řešením Vaší situace. Vhodné je však odejít do předčasného důchodu ještě před účinností změn, tedy do konce prázdnin. V takovém případě se provede krácení dle stávajících pravidel.

Krácení za předčasnost

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto zvolte termín tak, aby se provedlo krácení za 15 započatých 90 kalendářních dní. V případě odchodu do předčasného důchodu ještě během prázdnin bohužel nelze snížit krácení o dalších započatých 90 kalendářních dní.

Petr Gola