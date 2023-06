Poradna: Kdy obdržím svůj červencový důchod?

Ivana: Aktuálně mám finanční problémy, proto je pro mě splatnost důchodu důležitá. Jak to prosím bude s mojí červencovou výplatou, když mám výplatní termín 6. července?

30. června 2023

Důchody v Česku jsou vypláceny dopředu, přičemž splatnost není jednotná, protože by to bylo vzhledem k velkému množství vyplácených důchodů složité, kdyby byla splatnost důchodu ve stejný den pro všechny důchody. Důchody v Česku jsou vypláceny od 2. do 24. dne v měsíci.

Vy máte splatnost důchodu 6. dne v měsíci. Z důvodu státního svátku byste měla Váš starobní důchod obdržet dopředu, již 4. července.

Důchody se nedaní

Jenom na doplnění uvádím, že ze státních důchodů v Česku se neodvádí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Dani z příjmu podléhají státní důchody výjimečně, neboť do 36násobku minimální mzdy pro daný kalendářní rok jsou důchody osvobozeny od daně z příjmu. Naprostá většina důchodců tedy nemá žádné daňové starosti.

Petr Gola