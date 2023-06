Poradna: Získání pouze 22 let pojištění a důchod

Jitka: Mám odpracovaných jen cca 22 let a bylo mi řečeno, že bych si musela doplatit velkou částku na pojištění, abych mohla do důchodu v důchodovém věku. Je nějaká možnost, jak jít do důchodu dříve?

V současné době platí zákonná úprava, že při nezískání doby pojištění v rozsahu 35 let je možné odejít do důchodu při získání doby pojištění vyšší než 20 let o pět let později než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození. V oblasti důchodové legislativy dojde v budoucnu k výrazným úpravám, jaká však bude zákonná situace v budoucnu, to je složité predikovat. Z tohoto důvodu Vám doporučuji situaci sledovat a průběžně se informovat. Nyní v červnu však platí současný zákonný stav.

Dobrovolné důchodové pojištění

V některých případech lze chybějící dobu pojištění „dopojistit“ formou dobrovolného důchodového pojištění, záleží na průběhu pojištění. Tato možnost je však legislativou omezena. Při doplacení dlouhého období se navíc jedná o vysoké částky. Platba minimálního měsíčního dobrovolného důchodového pojištění činí 2823 Kč.

Náhradní doby pojištění

V dotazu upřesňujete, že máte odpracovaných cca 22 let. Do doby pojištění nutné pro přiznání starobního důchodu se však započítávají i náhradní doby pojištění – např. péče o děti do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu a studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu. Jestliže jste skutečně odpracovala necelých cca 22 let, potom musíte mít získanou skutečnou dobu pojištění vyšší, neboť se započítávají i náhradní doby pojištění. Tuto skutečnost Vám doporučuji si zkontrolovat a dobu pojištění přepočítat.

Petr Gola