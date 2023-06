Poradna: Předčasný důchod nyní nebo později

Kristýna: Chtěla bych se poradit, zdali mám jít do předčasného důchodu ještě před zákonnými změnami nebo až později po zpřísnění zákona. Řádný termín mám 26. 10. 2026. Nyní jsem v pracovní neschopnosti a potom bych byla na úřadu práce. Bude výpočet výhodnější, i když odejdu do důchodu dříve?

26. června 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Legislativní změny, které by měly být v účinnosti od září (možná později v závislosti na průběhu legislativního procesu) počítají se zvýšením krácení za předčasnost, omezením valorizace předčasných důchodů do dosažení řádného důchodového věku a s možností odchodu do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Pokud všechny změny úspěšně projdou legislativním procesem, potom atraktivita předčasných důchodů značně poklesne.

Porovnání s koncem roku 2023 je nevýhodné

Pro lidi, kteří uvažují o odchodu do předčasného důchodu, je výhodnější do předčasného důchodu odejít před účinností legislativních změn než koncem roku 2023. Tyto změny však stále nejsou definitivně schválené.

Výpočty v dalších letech nelze provést

Jednoznačné finanční porovnání s případným řádným důchodem v roce 2026 však nelze v tuto chvíli provést, neboť ještě není ani známá výpočtová formule pro rok 2024 (potřebné parametry budou k dispozici v září). Připravovaný balíček změn v oblasti důchodů však mimo jiné do budoucna počítá i se snížením zápočtu za každý rok pojištění. Navíc občané pobírající předčasný důchod získávají oproti občanům, kteří odejdou až do řádného starobního důchodu, finanční náskok, neboť začnou důchod dříve pobírat na účet.

Omezení výdělku předčasných důchodců

Při volbě odchodu do předčasného důchodu je však potřeba počítat s tím, že je omezena výdělečná činnost, protože není možné mít příjem zakládající účast na sociálním pojištění, a to až do dosažení řádného důchodového věku.

Petr Gola