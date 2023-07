Poradna: Starosta v předdůchodovém věku

Jaromír: Jsem starostou na malé obci s necelými 400 obyvateli, přičemž mi funkční období končí v roce 2026. Potom již nechci pokračovat. Důchodový věk mám v říjnu 2024. Co je pro mě nejvýhodnější s ohledem na důchod, vzhledem k tomu, co se děje?

V případě, že jste uvolněným starostou, tak nemůžete odejít do předčasného důchodu s výplatou, neboť předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi tedy nelze být uvolněným starostou a k tomu pobírat na účet předčasný důchod.

Výpočet starobního důchodu v roce 2024

Výpočet starobního důchodu v roce 2024 nelze v tuto chvíli provést, protože nejsou známé potřebné parametry (k dispozici budou pravděpodobně na podzim). Vzhledem k tomu, že budete vykonávat svoji činnost do dalších voleb, tak zpřísnění podmínek předčasný důchodců (vyšší krácení za předčasnost a omezení valorizace do dosažení řádného důchodového věku…) se Vás přímo nedotkne.

Možnost zafixování výpočtu roku 2023

V případě, že před plánovanou účinností legislativních změn (pravděpodobně od září, záleží na průběhu legislativního procesu) odejdete do předčasného důchodu bez výplaty, potom si "zafixujete" výpočet dle aktuální legislativy a následnou výdělečnou činností až do dosažení řádného důchodového věku byste na tom byl jako byste odešel do řádného důchodu, ale s tím, že se použije výpočtová formule letošního roku. Při výpočtu by Vám byla zohledněna i mimořádná valorizace z letošního roku.

Petr Gola