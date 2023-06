Poradna: Změna krácení u předčasného důchodu

Hedvika: Bohužel budu moci odejít do předčasného důchodu až v prosinci. Vím, že se teď bude měnit krácení. Bude se pořád provádět po 90 dnech?

23. června 2023

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, o které se odejde dříve do předčasného důchodu. S ohledem na měsíční částku předčasného důchodu tedy není jedno, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 360 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku nebo až 361 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku.

Zákonné změny, které mají být v účinnosti od podzimu (pravděpodobně od září, záleží ale na průběhu legislativního procesu), počítají s krácením předčasnosti za každých započatých 90 kalendářních dní. Změny však počítají s vyšším krácením za předčasnost.

Současná situace versus plánované změny

Dle aktuálně platné legislativy činí krácení výpočtového základu u předčasného důchodu:

0,9 % za období prvních 360 kalendářních dní

1,2 % od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne

1,5 % od 721. kalendářního dne

Zákonné změny v probíhajícím legislativním procesu počítají s krácením za předčasnost 1,5 % za každých započatých 90 kalendářních dní. Např. při odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku by se zvýšilo krácení o 3,6 %, což už je značný rozdíl. Výhodnost předčasného důchodu spolu s plánovaným omezením valorizace až do dosažení řádného důchodového věku poklesne.

Petr Gola