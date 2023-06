Poradna: Pozdější odchod do důchodu a mimořádná červnová valorizace

Adéla: Mám cca dva roky do důchodového věku a uvažuji o předčasném důchodu. Musím si o něj požádat ještě v červnu, abych měla nárok na mimořádnou valorizaci nebo bude stačit koncem srpna před zákonnými změnami?

Z důvodu mimořádné valorizace se všechny státem vyplácené důchody zvýšily. Procentní výměra důchodu se zvýšila o 2,3 % a 400 Kč, základní výměra důchodu zůstala stejně vysoká. V roce 2023 činí základní výměra důchodu 4040 Kč, což znamená že např. starobní důchod ve výši 18000 Kč se z důvodu mimořádné valorizace zvýšil na 18722 Kč (18000 Kč – 4040 Kč) × 1,023 + 400 Kč + 4040 Kč). Mimořádná červnová valorizace se však zohlední nejenom důchodcům, kterým byl již státní důchod přiznán před červnem, ale i těm kteří odejdou do důchodu ještě během roku 2023.

Nárok na mimořádnou valorizaci mít budete

Ať už odejde do předčasného důchodu v červnu nebo v srpnu, tak se Vám při výpočtu měsíční částky předčasného důchodu zohlednění mimořádná červnová valorizace, a to automaticky. Nebudete tedy muset vyplňovat žádné speciální formuláře.

Plánování předčasného důchodu

Na doplnění uvádím, že o předčasný důchod nelze žádat zpětně, proto je vhodné si termín odchodu do předčasného důchodu dobře promyslet. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, s tím je rovněž potřeba počítat při načasování termínu odchodu do předčasného důchodu. V případě zvýšení krácení za předčasnost z důvodu legislativních změn od září je Vaše úvaha o odchodu do předčasného důchodu nejpozději v srpnu před účinnosti případných změn správná.

Petr Gola