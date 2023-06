Poradna: Dvoutýdenní neplacené volno a platba zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovna musí za zaměstnance obdržet vždy alespoň zdravotní pojištění vypočtené z minimální mzdy. V případě čerpání neplaceného volna po část měsíce tedy závisí, jakou hrubou mzdu za odpracovanou část měsíce budete mít.

Mzda alespoň 17 300 Kč

V případě, že budete mít za odpracované dny v červnu hrubou mzdu alespoň ve výši 17300 Kč, tak se při výpočtu zdravotního pojištění žádný dopočet provádět nebude. Z hrubé mzdy Vám bude standardně sraženo 4,5 % a dalších 9 % na zdravotním pojištění za Vás zaplatí Váš zaměstnavatel.

Nižší mzda než 17 300 Kč

Pokud však za odpracované dny v červnu budete mít nižší hrubou mzdu než právě 17300 Kč, potom zaměstnavatel zaplatí na zdravotním pojištění 9 % ze skutečné hrubé mzdy a dopočet do částky 2336 Kč (17300 Kč × 13,5 %) bude z hrubé mzdy sražen Vám. V takovém případě by se provedl dopočet do minima a Vaše skutečná sazba na zdravotním pojištění by byla vyšší než právě 4,5 %. Zdravotní pojišťovna totiž musí obdržet alespoň minimální zdravotní pojištění.

