Poradna: Mohu si ještě letos požádat o předčasný důchod?

Ladislava: Prosím o radu, jsem narozena v listopadu 1964, řádný důchod mám v červenci 2027 a mám odpracováno 42 let. Mohu si ještě v letošním roce požádat o důchod bez výplaty?

27. května 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

V dotazu neuvádíte, kolik jste vychovala dětí, vzhledem k Vámi uvedeným údajům předpokládám, že tři nebo čtyři děti.

Řádný důchodový věk a věk pro předčasný důchod

Váš řádný důchodový věk je v takovém případě 62 let a 8 měsíců. Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, tedy při dosažení 59 let a 8 měsíců. Požadovaného věku dosáhnete dle zaslaných údajů v červenci 2024.

Kdy nejdříve do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu, ať už s výplatou nebo bez výplaty, můžete dle zaslaných údajů odejít nejdříve v červenci 2024. V letošním roce si tedy ještě o předčasný důchod s výplatou nebo bez výplaty ještě požádat nemůžete. Věková podmínka je v těchto případech shodná.

Petr Gola

