Poradna: Zvolené datum předčasného důchodu

Luděk: Do starobního důchodu mám odchod v roce 2024, jsem narozen 8. 3. 1960. Chci jít do předčasného důchodu s výplatou od 1. 7. 2023. Je toto datum správné? O kolik mi bude krácen důchod?

Přesné datum odchodu do předčasného starobního důchodu je individuální záležitostí, záleží na Vaší životní situaci. Nelze tedy jednoznačně říci, že nějaké datum je to nejlepší možné, pro každého žadatele o starobní důchod to může být jinak. Záleží na mnoha faktorech (zdali chce žadatel ještě pracovat na pracovní smlouvu, zdali si chce přivydělávat, zdali potřebuje dostávat důchod na účet co nejdříve z finančních, rodinných, zdravotních důvodů…).

Jak vysoké je krácení za předčasnost?

Vzhledem k tomu, že jste ročník narození 1960, tak je Váš řádný důchodový věk 64 let a 2 měsíce. Do řádného starobního důchodu můžete tedy odejít 8. 5. 2024. V případě, že odejdete do předčasného důchodu s výplatou 1. 7. 2023, potom se provede krácení za 4 × započatých 90 kalendářních dní. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Dle § 36 zákona o důchodovém pojištění je krácení výpočtového základu:

0,9 % za každých 90 započatých kalendářních dní za období prvních 360 kalendářních dní

1,2 % za každých 90 započatých kalendářních dní za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne

1,5 % za každých 90 započatých kalendářních dní za období od 721. kalendářního dne

Na doplnění uvádím, že jednou z plánovaných legislativních změn je i zvýšení krácení za předčasnost.

Nesnižuje se vypočtený důchod, ale výpočtový základ

Krácení se provádí u výpočtového základu a nikoliv až u vypočteného důchodu. Výpočtový základ je vyšší, neboť výpočtovým základem je redukovaná průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě (tzv. osobní vyměřovací základ). Pro konkrétní výpočet předčasného důchodu můžete použít naši kalkulačku:

Kalkulačka předčasného důchodu

