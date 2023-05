Poradna: Pracuji jako OSVČ, mám si požádat o předčasný důchod v letošním roce?

Narodila jste se v roce 1963 a vychovala jste dvě děti, takže Váš řádný důchodový věk je 63 let a 8 měsíců. Dle aktuálně platné legislativy můžete odejít nejdříve do předčasného důchodu v 60 letech, připravované legislativní změny však počítají s nejdřívějším možným odchodem do předčasného důchodu tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Bude tedy záležet na schvalovacím procesu a definitivním znění legislativních změn v oblasti důchodů.

Budoucí výpočty důchodu nejsou známé

Nyní v květnu je známá výpočtová formule důchodu pouze pro rok 2023, nelze tedy porovnávat s příštími roky. Potřebné parametry pro výpočet starobního důchodu (řádného i předčasného) v roce 2024 budou známé pravděpodobně v září 2024. Porovnat jednotlivými výpočty odchodu do důchodu v roce 2023 s následujícími roky není v tuto chvíli možné.

Krácení u předčasného důchodu

Při případném odchodu do předčasného důchodu je ovšem nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. S ohledem na krácení předčasného důchodu tedy není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde.

Důležitost předběžných výpočtů důchodu

Neznám Váš průběh pojištění, ale obecně platí, že OSVČ mají nižší starobní důchody než zaměstnanci, neboť rozhodující částkou pro výpočet sociálního pojištění u OSVČ je vyměřovací základ (polovina daňového základu). Nerozhoduje tedy roční příjem, ani obrat ani zisk, ale vyměřovací základ, který je nižší. Doporučuji Vám si tedy provést orientační výpočty předčasného důchodu, tato informace by měla být zohledněna ve Vašem rozhodování o termínu odchodu do starobního důchodu.

Omezený příjem v předčasném důchodu

Na doplnění uvádím, že předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na sociálním pojištění. Předčasní důchodci tedy mohou pobírat do dosažení řádného důchodového věku pouze takové příjmy, ze kterých nevzniká povinnost platit sociální pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku nejsou již žádná příjmová a pracovní omezení.

Petr Gola