Poradna: Předčasný důchod nebo předdůchod

Magda: Kdy mohu odejít do důchodu nebo předčasného důchodu? Nebo předdůchodu? Narodila jsem se v únoru 1966 a vychovala dvě děti.

Narodila jste se v roce 1966 a vychovala jste dvě děti, takže Váš řádný důchodový věk je 65 let. Dle aktuálně platné legislativy můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Aktuálně se však plánuje omezení odchodu do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Rozhodující bude tedy definitivní znění legislativních změn – po úspěšném legislativním procesu. Doporučuji Vám sledovat legislativní vývoj.

Krácení u předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením předčasného důchodu, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. S ohledem na měsíční částku předčasného důchodu je rozdíl, zdali se do předčasného důchodu odejde např. 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku nebo 1081 dní před dosažením řádného důchodového věku.

Podmínky pro předdůchod

Pro možnost čerpání předdůchodu je nutné mít dostatečně vysoké vlastní naspořené peníze na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. V předdůchodu jsou tedy čerpány vlastní peněžní zdroje. Do předdůchodu je možné odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy, aby za předdůchodce platil zdravotní pojištění stát a toto období se hodnotilo pro výpočet starobního důchodu jako vyloučená doba pojištění.

Souběh předčasného důchodu a předdůchodu

Na doplnění uvádím, že případný souběh předčasného důchodu a předdůchodu je možný. Předčasný důchod vyplácí stát a předdůchod tvoří vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření.

Petr Gola