Poradna: Nejlepší varianta předčasného důchodu

Narodila jste se 10. 1. 1963 a vychovala dvě děti, takže dle přílohy zákona č. 155/1995 Sb. je Váš řádný důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Do řádného starobního důchodu můžete nejdříve odejít 10. 9. 2026. Do předčasného důchodu můžete dle aktuálně platné legislativy nejdříve odejít v v 60 letech, to znamená, že nyní již do předčasného důchodu můžete odejít.

Chystané důchodové změny

Plánované legislativní změny, které ovšem ještě nejsou definitivní, počítají s omezením odchodu do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku a se zvýšením krácení za předčasnost a změnami u valorizace u předčasných důchodců. Připravovaná legislativa tedy počítá s horšími podmínkami pro předčasné důchodce. Ale v tuto chvíli ještě žádné změny neplatí a jaká bude konečná verze a účinnost změn, to se ještě uvidí. Z tohoto titulu Vám doporučuji sledovat aktuální vývoj, např. i na našich webových stránkách, kde se vývoji důchodové legislativy budeme věnovat.

Výpočet důchodu v příštích letech není znám

V tuto chvíli je známá výpočtová formule důchodu pro rok 2023, pro další roky nikoliv. Potřebné údaje pro výpočet důchodu v roce 2024 budou známé pravděpodobně v září letošního roku. Z tohoto titulu nelze nyní jednoznačně porovnat finanční dopad odchodu do předčasného důchodu v roce 2023, v roce 2024, v roce 2025 a do řádného důchodu v roce 2026.

Mimořádné valorizace v roce 2022

V roce 2022 proběhly dvě mimořádné valorizace, díky kterým bylo finančně výhodnější odejít do předčasného důchodu v roce 2022 než do řádného starobního důchodu v roce 2023. I letos v červnu proběhne mimořádná valorizace, takže situace se může opakovat. Vhledem k tomu, že nejsou známé všechny potřebné údaje pro výpočet v roce 2024, tak to však nelze nyní přesně spočítat.

Předčasný důchod s výplatou či bez výplaty

Pro Vás platí, že nyní můžete odejít do předčasného důchodu s výplatou i bez výplaty. Která varianta je pro Vás lepší, to záleží na mnoha faktorech – zdali chcete ještě pracovat na klasickou pracovní smlouvu, zdali si chcete jen přivydělávat pouze na některou z pracovních dohod s odměnou do limitu, zdali nemáte zdravotní omezení… Při volbě termínu odchodu do důchodu je potřeba zohlednit vlastní životní situaci, neboť rozhodnutí je vždy individuální.

Před finálním rozhodnutím Vám doporučuji znát alespoň orientačně částku očekávaného důchodu. Pro výpočet předčasného důchodu můžete použít naši kalkulačku, viz:

Kalkulačka předčasného důchodu

Petr Gola