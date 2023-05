Poradna: Odchod do předčasného důchodu a mimořádná valorizace

I když odejdete do předčasného důchodu v květnu, červnu nebo červenci letošního roku, tak se Vás bude vztahovat mimořádná červnová valorizace důchodu letošního roku.

Krácení za každých 90 dní předčasnosti

Při plánování termínu odchodu do předčasného důchodu je vhodné pamatovat na to, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. S ohledem na měsíční výši předčasného důchodu je tedy rozdíl, zdali se odejde do předčasného důchodu např. 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti) nebo 1081 dní před dosažením řádného důchodového věku (krácení za 13 × započatých 90 kalendářních dní předčasnosti). Na tuto skutečnosti Vám tedy doporučuji pamatovat při volbě termínu odchodu do předčasného důchodu.

Hodnotí se celé ukončené roky pojištění

Měsíční částka předčasného důchodu závisí i na získané době pojištění v celých ukončených letech. Při získání doby pojištění v rozsahu např. 43 let a 361 dní je vhodné odchod do předčasného důchodu o několik dní posunovat, aby se ukončil další celý rok pojištění. Rovněž na tuto skutečnost je vhodné při plánování termínu odchodu do předčasného důchodu zohlednit.

Petr Gola