Poradna: Děti a předčasný důchod

Svatava: Narodila jsem se v květnu 1961 a vychovala dvě děti. Nyní jsem v invalidním důchodu třetího stupně. Uvažuji o předčasném důchodu. Provede mi ČSSZ různé důchodové výpočty? Bude pro mě výhodnější čekat do 65 let nebo odejít do předčasného důchodu. Započítají mi k předčasnému důchodu i výchovné na děti?