Poradna: Mám dvě děti, kdy mohu do předčasného důchodu

Šárka: Kdy mohu odejít do předčasného důchodu, když jsem se narodila 10. 5. 1964 a mám dvě děti. Opracovala jsem 42 let.

Vzhledem k tomu, že jste se narodila v roce 1964 a vychovala dvě děti, tak je Váš řádný důchodový věk dle aktuálně platné legislativy 64 let a 2 měsíce. Do řádného starobního důchodu můžete tedy odejít 10. 7. 2028. Dle aktuálně platné legislativy můžete do předčasného důchodu nejdříve odejít v 60 letech, tj. 10. 5. 2024.

Chystané legislativní změny

Plánované legislativní změny počítají s možností odchodu do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. V tuto chvíli však žádné změny nejsou definitivně schválené. Jaká bude nová legislativní úprava, od kdy vstoupí v účinnost, zdali budou přechodná opatření…, to vše ovlivní budoucí důchodové nároky. Doporučuji Vám proto sledovat aktuální legislativní vývoj.

Krácení u předčasného důchodu a omezený výdělek

Na doplnění uvádím, že předčasný důchod je trvale krácený a krácení se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení za předčasnost. V předčasném důchodu navíc není možné až do dosažení řádného důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost, ze které vzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi lze tedy pracovat např. na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně.

Petr Gola