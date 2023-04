Poradna: Kdy mohu odejít do důchodu?

Jana: V lednu mi bylo 60 let, přes dva roky jsem na ÚP. Mám odpracovaných 42 let a vychované jedno dítě. Jaká doba se mi počítá na ÚP pro důchod? Nebo mohu jíž do důchodu odejít?

Jestliže jste se narodila v lednu 1963, tak již nyní do předčasného důchodu odejít můžete. Vzhledem k tomu, že jste vychovala jedno dítě, tak je Váš řádný důchodový věk 64 let a 8 měsíců, přičemž do předčasného důchodové jste mohla dle aktuálně platné legislativy odejít nejdříve právě v 60 letech. Připravované legislativní změny však počítají s omezením čerpání předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Pokud byste chtěla skutečně co nejdříve odejít do předčasného důchodu, tak dle stávající zákonné úpravy to není problém. Jaká však bude situace v budoucnu bude záviset na definitivních zákonných úpravách.

Krácení u předčasného důchodu

Při odchodu do předčasného důchodu je nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení měsíční částky důchodu.

Hodnocení evidence na úřadu práce

Evidence na úřadu práce se započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění vždy po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba hodnotí zpětně a do 55 let věku se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Minimální doba pojištění

Na doplnění uvádím, že pro přiznání starobního důchodu (řádného i předčasného) musí být získána minimálně doba pojištění, která dle aktuálně platné legislativy činí 35 let. Dle údajů v dotazu tuto podmínku splňujete. Plánované legislativní změny počítají i zvýšením minimální doby pojištění.

Petr Gola