Poradna: Převedení důchodu na přítelkyni

Josef: Se svojí přítelkyní žijeme již přes dvacet let ve společné domácnosti, oba jsme v důchodu. Zohledňuje se tato skutečnost při výpočtu pozůstalostního důchodu?

9. dubna 2023

V případě splnění zákonných povinností vzniká nárok na vdovský důchod nebo vdovecký důchod pouze po zemřelém manželovi nebo zemřelé manželce. Vzhledem k tomu, že jste s přítelkyní nevstoupili do manželství, tak byste ani jeden z vás neměl nárok na případný pozůstalostní důchod z českého důchodového systému.

Podmínky pro přiznání vdovského (vdoveckého) důchodu

Nárok po vdovský (vdovecký) důchod po zemřelém manželovi (manželce) vzniká, jestliže zemřelý (zemřelá) manžel (manželka) ke dni úmrtí pobíral (pobírala) invalidní důchod nebo starobní důchod nebo ke dni úmrtí splnil (splnila) podmínky pro přiznání invalidního nebo starobního důchodu nebo zemřel (zemřela) následkem pracovního úrazu.

Délka manželství nehraje roli

Při přiznání pozůstalostního důchodu a ani při výpočtu jeho výše přitom nehraje roli délka trvání manželství. Rozhoduje pouze status manželství. Dvojice, které spolu do manželského svazku nevstoupili, nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod ani pokud spolu žili ve společné domácnosti řadu let a vychovali spolu několik dětí. Na doplnění uvádím, že nezaopatřené děti mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči, i když rodiče do manželství nevstoupili.

Petr Gola