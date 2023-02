Poradna: Mám nárok na obnovu vdovského důchodu?

Po uplynutí jednoho roku je vdovský důchod vyplácen pouze při splnění některé ze zákonných podmínek uvedených v § 50 zákona č. 155/1995 Sb. Těmito podmínkami v praxi nejčastěji jsou: péče o nezaopatřené dítě, péče o závislou osobu, invalidita třetího stupně, dosažení požadovaného věku. Když není žádná z podmínek splněna, tak se přestane po roce vdovský důchod pobírat.

Podmínky pro obnovu vdovského důchodu

Vdovský důchod je možné obnovit, jestliže je některá ze zákonných podmínek splněna do dvou let po skončení jeho pobírání na účet. V takovém případě je nutné si o obnovu vdovského důchodu požádat.

Věková podmínky detailně

Nyní se zaměřím na věkovou podmínku, kdy je ve Vašem případě nutné dosáhnout věku o 4 roky nižšího než je řádný důchodový věk muže stejného ročníku narození. Váš skutečný odchod do řádného nebo předčasného důchodu na to nemá vliv. Důchodový věk muže narozeného v roce 1964 je 64 let a 10 měsíců. Tento věk ponížený o 4 roky je 60 let a 10 měsíců.

Závěrem

Aby se Vám tedy vdovský důchod z důvodu splnění věkové podmínky obnovil, potom byste musela dosáhnout věku 60 let a 10 měsíců ve dvouleté obnovovací lhůtě, což dle zaslaných údajů nesplníte.

Petr Gola