Poradna: Předčasný důchod z invalidního důchodu

Anna: Ráda bych odešla co nejdříve do předčasného důchodu, jsem invalidní důchodkyně ve 3. stupni. Narodila jsem se 21. 6. 1961. Je to možné? Slyšela jsem, že se mohu rozhodnout, zdali budu dostávat invalidní důchod nebo starobní důchod? Nebo mi bude vyměřen starobní důchod podle běžných pravidel?

Vzhledem k tomu, že jste ročník narození 1961, tak můžete již odejít do předčasného důchodu. V dotazu neuvádíte, kolik jste vychovala dětí, tak neznám Váš přesný řádný důchodový věk a jaké krácení výpočtového základu by se na Vás vztahovalo. Nicméně do předčasného důchodu odejít již nyní můžete. Částka předčasného důchodu výrazně závisí na krácení, proto není jedno, kdy přesně se do předčasného důchodu odejde.

Pobírá se vyšší z důchodů

V případě, že si požádáte o starobní důchod, potom mohou nastat dvě možnosti:

starobní důchod je nižší než Váš současný invalidní důchod a potom se nadále pobírá vyšší invalidní důchod

starobní důchod je vyšší než Váš současný invalidní důchod a potom se pobírá vyšší starobní důchod

Současně pobírat invalidní důchod a starobní důchod nelze.

Finančně si nepohoršíte

Invalidní důchodci si nemohou odchodem do starobního důchodu finančně pohoršit. V 65 letech se případný invalidní důchod "stává" starobním důchodem.

Posouzení důchodových variant

Osobně Vám doporučuji si před podáním žádosti o předčasný důchod nechat předem propočítat, jak vysoký by tento předčasný důchod byl a na základě toho se teprve následně rozhodnout. Vhodné je tedy předem mít spočítané jednotlivé důchodové varianty (tj. kdy přesně si případně požádat o předčasný důchod) a teprve potom se rozhodnout.

Petr Gola