Poradna: Jak je to s přiznáním důchodu při práci v cizině?

21. února 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Evžen: Za necelé čtyři roku budu moci jít do důchodu a teď nevím, jestli mi bude přiznán, když jsem v Česku odpracoval 25 let a v posledních letech asi 13 let v Německu. Jak to budu mít s důchodem?