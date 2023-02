Poradna: Důchod v roce 2028 a zajištění výhodnějšího výpočtu

9. února 2023 štítek Poradna přečtete do minuty

Denisa: Do starobního důchodu můžu odejít až v červenci 2033, vychovala jsem dvě děti. O předčasný důchod bez výplaty jsem zatím nepožádala, přišlo mi to brzy, takhle to řešit. Nyní mám však obavy z horšího výpočtu důchodu v příštích letech. Když mám odpracováno 35 let, můžu si letos zažádat o předčasný důchod bez výplaty, abych si zajistila výhodnější výpočet důchodu?