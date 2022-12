Jak to bude se zlatem v roce 2023?

Hlavní aktér FED

Historicky by zlato mělo v době vysoké inflace růst. A vysokou inflaci zažíváme po celý rok 2022. Jak je tedy možné vysvětlit, že zlato nerostlo minimálně o výši inflace? Odpověď je jednoduchá. Ještě větší vliv na vývoj ceny zlata má americký Fed. Pokud je vyhlídka na delší a na silný růst úrokových sazeb zlato bude klesat. Naopak pokud se sazby stabilizují nebo budou klesat, cena zlata by měla růst.

Zlato nad 1800 dolarů

Tuto tezi potvrzuje i nedávný vývoj ceny zlata. Když se podíváme na poslední vývoj, uvědomíme si, že nedávný vrchol 1808 dolarů za unci mělo zlato 5. prosince. Tedy den, kdy si obchodníci mysleli, že Fed určitě na příštím zasedáním zvedne sazby o 50 bazických bodů. Cenu zlata však poslala dolů dobrá čísla z amerického trhu práce, která znovu podpořila hypotézu, že Fed zvedne sazby o 75 bazických bodů. Jak to dopadne se dozvíme 14. prosince. V každém případě cena zlata je v poslední době nejvíce citlivá právě na rozhodnutí Fedu.

Rok 2023

Těžko říct, zda Fed vyžene své sazby k 5% nebo 7 %, ale i pokud by se dostaly na horní hranici odhadu, více než polovina práce už je vykonána. Jakmile se zvedání sazeb zastaví, otvírá se možnost pro růst ceny zlata. Zastavení zvedání sazeb nevylučuje, že inflace bude i nadále relativně vysoká na úrovni 3 nebo 4 %. A to by byla výborná konstelace pro růst ceny zlata. Nesmíme dále zapomínat na geopolitická rizika, která by cenu zlata poslala ještě výše. A nejlepší zpráva na konec. Podle webu gold.org centrální banky ve třetím čtvrtletí nakoupily přes 400 tun zlata. To je nejvíc za posledních padesát let. Když nakupují zlato velcí hráči, mají jistě pádné důvody. Rok 2023 tedy může být pro zlato přelomový.

Matěj Široký