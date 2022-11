Poradna: Odchod do důchodu a skončení práce

Z důvodu podání žádosti o starobní důchod, řádný nebo předčasný, pracovní poměr automaticky nekončí. Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce. U zaměstnavatele tedy můžete podat výpověď nebo ukončit pracovní poměr vzájemnou dohodou.

Postup při podání výpovědi

V případě, že podáte v zaměstnání výpověď, potom počítejte s nutností dodržení dvouměsíční výpovědní lhůty, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Pokud podáte výpověď až v prosinci, potom by pracovní poměr trval až do konce února. Předčasný důchod by Vám byl vypočten dle pravidel roku 2022, ale začal by Vám chodit na účet až po skončení pracovního poměru. V předčasném důchodu není možné pobírat na účet současně předčasný důchod a mzdu ze zaměstnání.

Vzájemná dohoda

Jestliže pracovní poměr ukončíte vzájemnou dohodou se zaměstnavatelem, se kterou musí ovšem souhlasit, potom může pracovní poměr skončit ihned. Většinou zaměstnavatelé vychází svým dlouholetým zaměstnancům při důchodovém rozhodování vstříc. Pro zaučení nového zaměstnance byste mohla několik týdnů pracovat např. na dohodu o provedení práce. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně, potom lze současně pobírat odměnu i předčasný důchod, neboť z takové odměny se neplatí sociální pojištění.

Pokračování v práci

Dle dotazu předpokládám, že chcete v zaměstnání již skončit. Jenom na doplnění proto uvádím, že pokud byste chtěla v práci pokračovat, tak můžete, ale musíte si požádat o předčasný důchod bez výplaty, v takovém případě Vám bude vypočten předčasný důchod dle výhodnějšího výpočtu v letošním roce. Předčasný důchod na účet byste začala dostávat, až v řádném důchodovém věku nebo po ukončení zaměstnání.

Petr Gola