Poradna: Výběr termínu odchodu do důchodu

18. listopadu 2022 štítek Poradna čtení na 2 minuty

Jaroslav: Firma, kde pracuji, má teď problémy a pravděpodobně se bude propouštět. Důchodový věk mám začátkem roku 2025, takže už můžu jít do předčasného důchodu. Je pro mě teď výhodnější odchod do předčasného důchodu než výpočet důchodu v roce 2025? Co je to předčasný důchod bez výplaty? Nebo mám odejít do důchodu v roce 2023? Jaké mám možnosti?