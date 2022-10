Poradna: Vdova a předčasný důchod

Jitka: Po zemřelém manželovi pobírám vdovský důchod, nyní přemýšlím o odchodu do předčasného důchodu. Jaký vliv má na můj důchod výběr termínu odchodu do starobního důchodu?

17. října 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Pokud je vdovský důchod vyplácen samostatně, potom se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra činí v letošním roce 3900 Kč (jako u všech ostatních důchodů) a procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. Během let se i vdovský důchod valorizuje, stejně jako ostatní důchod.

Nárok na dva důchody

Pokud jsou však splněny podmínky pro výplatu dvou státních důchodů, v praxi nejčastěji právě vlastního starobního důchodu a vdovského důchodu, potom se vyplácí v plné výši pouze vyšší z těchto dvou důchodů a z nižšího důchodu náleží polovina procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu náleží vždy pouze jednou.

Závěrem

V dotazu nepíšete, jak vysoký vdovský důchod nyní pobíráte a ani Váš očekávaný předčasný důchod. Zpravidla je vlastní starobní důchod vyšší a v takových případech se při odchodu do starobního důchodu vdovský důchod sníží, neboť náleží již pouze polovina jeho procentní výměry. Z finančního hlediska tedy pro Vás stojí za úvahu, zdali nemůžete ještě pracovat a odejít do řádného starobního důchodu nebo předčasného důchodu později. Čím později se do předčasného důchodu odejde, tím nižší krácení a vyšší měsíční částka vlastního předčasného důchodu.

Petr Gola