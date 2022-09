Klíč k úspěchu Warrena Buffetta

Práce na sobě

Munger tuto větu použil v širším kontextu. Je sice pravda, že Buffettova hvězda v posledních letech září velmi silně, neznamená to však, že by byl před dosažením 65 let neznámý nebo neúspěšný investor. Munger chtěl sdělit něco jiného. Investování je činnost, v níž se snoubí vědomosti s praktickými zkušenostmi. Buffett je vzorem pro obě dvě dovednosti. Samozřejmě na trhu aktivně investuje a neustále své kroky analyzuje, což není nijak překvapivé. Mnohé však může zaskočit skutečnost, že Buffett je také velký čtenář.

Knihy jako klíč k úspěchu

Během jedné z valných hromad fondu Berkshire Hathaway Buffett na otázku z publika, kolik knih přečte, odpověděl, že zvládne přes 500 stránek denně. I když se nám toto číslo může znát značně nadhodnocené, je jasné, že velká část Buffettova pracovního dne je vyhrazena četbě. Právě dlouholetá akumulace vědění dostala Buffetta tam, kde je. Jestli se chceme zlepšit v investování, musíme zvýšit počet přečtených knih.

200 knih ročně

Kdo se chce srovnávat s těmi nejlepšími, měl by se dostat na 200 přečtených titulů ročně. Mezi velké čtenáře nepatří jenom Buffett, ale i sám Charles Munger nebo Billes Gates. Výhodou je, že investor není povinen číst výlučně knihy o investování či ekonomii. Pro pochopení trhů je potřeba studovat i historii, filozofii a psychologii. Proniknout do povahy lidí může také četbou kvalitních románů. Důležité je tedy hodně číst. Lidé se často vymlouvají na to, že na čtení nemají dost času. Abychom zvládli 200 knih ročně, budeme potřebovat přes 420 hodin. To není zrovna málo. Kde tedy brát čas? Podle webu Quartz stráví průměrný Američan ročně 608 hodin sledováním sociálních sítí a 1642 hodin u televize. Pokud ubereme na těchto dvou činnostech, čas na přečtení 200 knih za rok se najde.

Matěj Široký