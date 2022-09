Fed i nádále potvrzuje odhodlání bojovat s inflací a zvedá sazby

Dlouho očekávané zasedání amerického Fedu, které proběhlo 21. září, investory nepřekvapilo, alespoň co se týče vzrůstu sazeb. Fed je navýšil přesně podle očekávání o 75 bazických bodů na rovných 3 %. Negativní reakci trhů ovšem vyvolal proslov ředitele banky Jeroma Powella. Co v něm investory vystrašilo?

Ostrý tón

Už v Jackson Hole Powell mnoho investorů odradil, když potvrdil, že chce s inflací bojovat až do konce. Jeho nynější proslov byl ale ještě radikálnější. Powell chce znovu vrátit americkou inflaci pod 2 % a je připravený držet sazby vysoko, dokud se tento cíl nesplní. Velmi dobře si uvědomuje negativní vliv, jaký to má na reálnou ekonomiku. Avšak zhoršit ekonomickou situaci je nyní jeho plán. Je to možná poprvé v historii, kdy centrální bankéř vědomě ničí ekonomickou kondici země. Powell nyní očekává vzrůst nezaměstnanosti, což je také novinka. Vždy se za dobrý cíl považovala vysoká1 nezaměstnanost. Powell ji naopak chce zvýšit, protože tím poklesne tlak na zvedání mezd. A právě růst mezd je jedním z pilířů současné inflace v USA.

Jaký je další plán?

Powell naznačil, že se máme připravit na to, že sazby na konci roku dosáhnou minimálně 4,5 %. V prvním čtvrtletí 2023 by měly stoupat již jen kosmeticky o 25 bazických bodů, avšak bude záležet na situaci a především na vývoji amerického trhu práce. I poté chce Fed vysoké sazby držet nahoře, dokud se americká inflace nedostane pod 2 %.

Špatná zpráva pro ostatní centrální banky

Důsledky Powellova projevu samozřejmě nejvíc odnesly akciové trhy, které začaly hned vzápětí klesat. Tyto trhy ale mají omezený dopad na populaci, tedy hlavně na držitele akcií. Co však dopadá každého, je měnová politika centrálních bank, protože všichni používáme peníze. Ty centrální banky, které nebudou sledovat měnovou politiku, se nyní ocitají v nebezpečí, že jejich měna bude silně oslabovat vůči dolaru. To jejich zemím přinese ještě větší inflaci, protože referenční měnou pro komoditní trh zůstává i nadále americký dolar.

Matěj Široký