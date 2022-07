Poradna: Jak se vypočítá vdovský důchod?

Michal: Jaké příjmy vstupují prosím do výpočtu vdovského důchodu? Jaký je rozdíl při výpočtu vdovského důchodu po 40letém nebo 70letém člověku?

Měsíční částka starobního důchodu se vypočítá z měsíčního starobního důchodu nebo invalidního důchodu třetího stupně, který zemřelý manžel (manželka) pobíral nebo na který by měl nárok ke dni úmrtí. Do výpočtu vdovského důchodu tak nepřímo vstupují pouze příjmy zemřelého, které by ovlivnily jeho starobní nebo invalidní důchod. Vdovský důchod tedy neovlivní žádné příjmy, ze kterých nebylo zaplaceno sociální pojištění.

Základní plus procentní výměra důchodu

Vdovský důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra všech státních důchodů je stejně vysoká a v letočním roce činí 3900 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměru důchodu, kterou pobíral nebo na kterou by měl nárok zemřelý manžel (manželka).

Rozdílný věk

Věk zemřelého manžela (manželky) nemá přímý vliv na výpočet vdovského důchodu, neboť v případě výpočtu invalidního důchodu třetího stupně pro účely nároku na vdovský důchod se počítá s dopočtenou dobou pojištění. Zjednodušeně řečeno to znamená, že vypočtený vdovský důchod po zemřelém 70letém manželovi (manželce) není automaticky vyšší než po zemřelém 40letém manželovi (manželce).

Nárok na dva důchody

Na doplnění uvádím, že v případě nároku na starobní důchod a vdovský důchod současně se uplatní zákonná pravidla pro souběh a v těchto případech je v plné výši pobírán vyšší z těchto dvou důchodů a nižší pouze v polovině procentní výměry důchodu.

Petr Gola