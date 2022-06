ČNB znovu přitvrdila, ale bude to stačit?

Rusnokovo loučení

ČNB si tak velký skok mohla dovolit, protože od 1. července se mění její guvernér a další tři členové bankovní rady. Je všeobecně známo, že jak nový guvernér Aleš Michl, tak nastupující členové rady se staví velmi rezervovaně k dalšímu zvedání sazeb. Nebo, abychom byli přesnější, k radikálnímu zvedání sazeb. Michl se totiž několikrát ohradil, že nechce dělat revoluci, ale evoluci. To lze vyložit i tak, že počítá s mírnějším zvyšováním sazeb než doteď. Protože nikdo nemá křišťálovou kouli, budeme si muset počkat až do 4. srpna, kdy se obměněná rada poprvé sejde k měnově-politickému jednání. Guvernér Rusnok se svým hikem o 125 bazických bodů rozloučil důstojně a svého odchodu ještě využil. Litovat může jedině toho, že se zvyšováním sazeb nezačal dříve.

Kdy klesne inflace?

Někteří analytici naznačují, že červen a červenec by měly být pro inflaci v Česku bodem kulminace, poté by měla začít klesat. Jenomže otázka je kam? Návrat pod 2 %, což byl předchozí inflační cíl, bude i na konci roku v nedohlednu. Je naivní si stále myslet, že se inflace zastaví sama od sebe bez dalšího zvedání sazeb. Jistou nadějí pro Česko a další země dovážející ropu může být právě pokles její ceny. Ropa Brent se nyní obchoduje okolo 110 dolarů za barel oproti nedávným 120. Jenomže ani pokles černého zlata není v současném kontextu až tak dobou zprávou, tlak na cenu vychází z obav o celosvětovou recesi. A to by nebyla dobrá zpráva pro žádnou centrální banku. Ekonomická recese by znamenala brutální šok pro všechny. I když možná by to nebylo to úplně nejhorší vyústění. Německé přísloví praví, že je lepší rychlý konec než nekonečné utrpení.

Matěj Široký