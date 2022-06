Portfolio do každého počasí podle Raye Dalia – I. díl

Konec lehkého investování

Důvodem, proč je dnes obtížné investovat, je právě inflace a boj s ní. Lze ji porazit zvednutím úrokových sazeb, které vlivem nedostatku peněz ve společnosti způsobí silný pokles poptávky. Nechme stranou polemiku o tom, jak velké musí být sazby, aby se inflace zastavila a začala klesat. Její dopad a zvyšování sazeb se projevuje především obrovskou nejistotou. Mnoho společností bylo zvyklé o inflaci neuvažovat anebo počítat jen s nízkou, kdy zvednutí ceny výrobku o 1 nebo 2 % nemělo vliv na odbyt. Nyní, když musí zdražovat o desítky procent, hrozí, že zákazníci odejdou. Obdobná situace panuje i v zadlužených firmách. Mnoho z nich si zvyklo na čím dál levnější peníze. Dluhy se řešily dalším zadlužováním. S tím je nyní konec, protože banky si uvědomují, že tyto firmy budou jen těžko moci svým závazkům dostát, pokud se úrok drasticky zvedne. Proto nikoho nepřekvapí, že světové burzy ztratily již od začátku roku mezi 10 až 20 %. Jak tedy v této nejisté době na investice vyzrát?

Opuštění zlatého standardu

Ray Dalio si položil podobnou otázku v době, kdy skončila konvertibilita mezi americkým dolarem a zlatem. Opuštění zlatého standardu byla ekonomická revoluce, která otřásla investičními metodami a strategiemi. Otázka zněla, jak postavit portfolio, které by odolávalo všem možným podmínkám na trhu jako inflace, deflace nebo změna úrokových sazeb. Ray Dalio pochopil, že důležitá je především správná diverzifikace, která minimalizuje riziko. Změna ekonomického systému tedy donutila legendárního investora navrhnout portfolio investice do každého počasí. Tedy najít portfolio, které by odolalo zásadním změnám ekonomických podmínek na trhu. Dalio se pokusil problém vyřešit.

Matěj Široký