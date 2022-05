Poradna: Prodej zděděného bytu a daně

11. května 2022 štítek Poradna přečtete do minuty

Při prodeji nemovitosti, ve které neměl prodávající bydliště, nepodléhá příjem z prodeje dani z příjmu, pokud je dodržen časový test. Mezi nabytím a prodejem nemovitosti musí uplynout alespoň deset let.

Počítá se vlastnictví zůstavitelem

V případě prodeje nemovitosti po zemřelé babičce se však do časového testu počítá doba vlastnictví bytu Vaší babičkou. V případě, že Vaše babička vlastnila zděděný byt déle než deset let, tak z prodeje daň z příjmu fyzických osob platit nebudete. Takový příjem bude osvobozen od daně z příjmu. Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí a pouze kvůli osvobozeným příjmům nevzniká povinnost podávat daňové přiznání. Při nedodržení zákonných podmínek podléhá příjem z prodeje nemovitosti dani z příjmu.

Pojistné se neplatí nikdy

Z prodeje nemovitosti se nikdy neplatí sociální a zdravotní pojištění zdravotní pojištění. Pojistné se odvádí pouze z aktivních příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti.

Petr Gola