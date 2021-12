Poradna: Dodanění životního pojištění

Při předčasném zrušení smlouvy o životním pojištění, ze které byl uplatňován v minulých letech daňový odpočet, je nutné tyto uplatněné daňové odpočty dodanit. Dodanění se provádí až za 10 let zpětně. Např. za loňský rok bylo možné uplatnit daňové odpočet o zaplacené vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění až do částky 24 tisíc Kč.

Povinnost daňového přiznání

Uplatněné daňové odpočty, a to až za 10 let zpětně, jsou příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Za rok 2021 si tedy musíte podat daňové přiznání, i když máte třeba pouze příjem ze zaměstnání. K vyplnění daňového přiznání budete potřebovat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2021. Pokud Vám na smlouvu o životním pojištění přispíval zaměstnavatel, tak byste musel dodanit i příspěvky zaměstnavatele, jednalo by se o příjem dle § 6 zákona o dani z příjmu, zpětně by se dodanily maximálně příspěvky zaměstnavatele od roku 2015.

Čtyřstránkové daňové přiznání

Vzhledem k tomu, že budete mít za rok 2021 příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu, tak budete muset vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání i přílohu číslo dva daňového přiznání. Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá zrušení smlouvy o životním pojištění žádný vliv.

