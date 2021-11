Poradna: Pracuji pouze na zkrácený úvazek, dostanu mateřskou?

Pro přiznání peněžitého příspěvku v mateřství (mateřské) musí být splněny dvě zákonné podmínky. Zaměstnankyně musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech a současně musí v den nástupu na mateřskou splňovat účast na pojištění nebo na mateřskou nastupovat ve 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání.

Práce na zkrácený úvazek se počítá

Doba práce na zkrácený úvazek se Vám počítá do potřebné doby pojištění. Ze zkráceného úvazku je vždy odváděno sociální pojištění, a to je rozhodující. Z práce na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu se sociální pojištění neplatí a taková práce se do doby pojištění nezapočítává. Nemusíte mít tedy obavy, že by se Vám zaměstnání na zkrácený úvazek nehodnotilo pro nárok na mateřskou.

Výše mateřské ovlivní výše hrubé mzdy

Měsíční částka mateřské následně závisí na výši rozhodných příjmů, ze kterých bylo placeno sociální pojištění. V praxi tedy mají maminky pracující na zkrácený úvazek nižší mateřskou než maminky pracující na plný úvazek, neboť z důvodu zkráceného úvazku měly hrubou mzdu nižší. Pokud je však hrubá mzda z práce na zkrácený úvazek nadprůměrně vysoká, což je samozřejmě možné, potom je vysoká i následná mateřská.

Petr Gola