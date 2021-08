Komu nejvíce stoupl důchodový věk?

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a sjednocuje. V budoucnu se bude odcházet do penze později, než je tomu v současnosti. Nejvíce přitom stoupl důchodový věk ženám s více dětmi.

Dle aktuálně platné legislativa je důchodový věk u pojištěnců narozených po roce 1971 bez ohledu na další okolnosti 65 let. Výchova dětí tedy nebude mít vliv na důchodový věk. Aktuálně přitom odchází ženy, které vychovaly děti, do penze dříve, a to v závislosti na počtu vychovaných dětí a ročníku narození.

Kde zjistím svůj důchodový věk?

U lidí narozených v roce 1971 a dříve se postupuje při určení důchodového věku dle přílohy zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., přičemž důchodový věk se postupně prodlužuje o příslušný počet měsíců. Každý ročník narození má tedy svůj důchodový věk, např. muž narozený v roce 1960 má řádný důchodový věk 64 let a 2 měsíce.

Jak stoupal důchodový věk v čase?

Muži narození v roce 1941 měli důchodový věk 61 let, narození v roce 1965 a později mají důchodový věk 65 let. Mezi roky 1941 až 1965 se tedy důchodový věk mužů zvýšil o 4 roky.

Bezdětné ženy narozené v roce 1938 měly důchodový věk 57 let, narozené v roce 1965 mají důchodový věk 65 let. Mezi roky 1938 a 1965 se tedy zvýšil důchodový věk bezdětných žen o 8 let.

Ženy s jedním dítětem narozené v roce 1939 měly důchodový věk 56 let a narozené v roce 1965 mají důchodový věk 65 let. Mezi roky 1939 a 1965 se jim zvýšil důchodový věk o 9 let.

Ženy se dvěma dětmi narozené v roce 1940 měly důchodový věk 55 let a narozené v roce 1966 mají důchodový věk 65 let. Mezi roky 1940 a 1965 jim stoupl důchodový věk o 10 let.

Ženy se třemi nebo čtyřmi dětmi narozené v roce 1941 měly důchodový věk 54 let a narozené v roce 1969 mají důchodový věk 65 let. Mezi roky 1941 a 1969 jim stoupl důchodový věk o 11 let.

Ženy s pěti a více dětmi narozené v roce 1942 měly důchodový věk 53 let a narozené v roce 1972 mají důchodový věk 65 let. Mezi roky 1942 a 1972 jim stoupl důchodový věk o 12 let.

Petr Gola