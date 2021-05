Poradna: Čerpání předdůchodu

Miroslav: Uvažuji o využití předdůchodu, na účtě penzijního spoření mám téměř celý potřebný obnos na dobu pěti let. Vás bych chtěl poprosit, o objasnění případných úskalí a vyvarování se chyb, při žádosti o předdůchod. Např. jestli se nějakým způsobem snižuje částka vypláceného starobního důchodu, jako je tomu u předčasného důchodu.

24. května 2021

předdůchod je možné čerpat nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, přičemž se čerpají vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. Jestli máte u své penzijní společnosti uzavřenu smlouvu o penzijním připojištění, tak je potřeba ji „převést“ na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, jedná se o jednoduchou administrativní záležitost. Pro čerpání předdůchodu musí naspořená částka na každý měsíc činit 30 % průměrné mzdy a za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát.

Hodnocení předdůchodu pro státní důchod

V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze, proto je možné mít libovolný přivýdělek a případně i odejít do trvale kráceného předčasného důchodu. Za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát, doba předdůchodu se Vám však nebude počítat do doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu. Současně se však doba čerpání předdůchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění při výpočtu starobního důchodu, to znamená, že doba čerpání předdůchodu Vám nesníží „průměrnou mzdu za odpracované roky“, ze které se počítá starobní důchod.

Získá se nižší doba pojištění

Při čerpání předdůchodu a následném odchodu do řádného starobního důchodu se vyhnete krácení za předčasnost jako by tomu bylo při volbě předčasného důchodu. Současně však vyčerpáte vlastní naspořené peníze již před dosažením řádného důchodového věku. Navíc při volbě předdůchodu získáte nižší dobu pojištění, než kdybyste pracoval až do dosažení řádného důchodového věku, což samozřejmě negativně ovlivní měsíční částku starobního důchodu.

Petr Gola