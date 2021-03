Tři zásadní důchodové legislativní změny k horšímu

Stejně jako v ostatních vyspělých zemích světa, tak i v Česku doznává důchodová legislativa změn. Negativní zákonné dopady ovlivňují budoucí důchodové nároky. V budoucnu budou muset vzhledem k ekonomickému a demografickému vývoji přijít další nepříznivé změny. Jaká tři legislativní opatření však významným způsobem již ovlivnily podmínky pro přiznání starobního důchodu?

1) Zvýšení minimální doby pojištění

Pro přiznání starobního důchodu musí žadatel dosáhnout důchodového věku a současně získat minimální dobu pojištění. Právě minimální doba pojištění se během let postupně zvyšovala. Ještě v roce 2009 stačilo získat 25 let, nyní je to již 35 let pojištění. Splnit podmínky pro přiznání starobního důchodu je tedy mnohem složitější.

2) Prodloužení důchodového věku

Důchodový věk se v Česku postupně prodlužuje a sjednocuje pro muže i ženy. Dle aktuálně platné legislativy mají všichni občané narozeni po roce 1971 důchodový věk 65 let, u žen již nebude rozhodovat počet vychovaných dětí. Velmi pravděpodobně to však není konečná hranice a dá se očekávat ještě další zvýšení důchodového věku. V budoucnu se tedy bude odcházet do důchodu o několik let později než dříve, např. ještě v roce 1995 odešla žena, která vychovala dvě děti do důchodu v 55 letech.

3) Omezení a zpřísnění náhradních dob pojištění

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom odpracované roky nebo roky výkonu samostatné výdělečné činnosti, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří při splnění zákonných podmínek v zákonném rozsahu např. péče o dítě do 4 let věku nebo evidence na úřadu práce. Podmínky pro hodnocení náhradních dob pojištění se však během let zpřísnily, vždyť od roku 2010 se již nehodnotí doba studia.

Petr Gola