Poradna: Sousedka odpracovala pouze 15 let a dostala důchod, jak je to možné?

15. března 2021 štítek Poradna přečtete do minuty

Jitka (62 let): V loňském roce jsem odešla do starobního důchodu, přičemž jsem pracovala celý život od ukončení střední školy s přestávkou při péči o narozenou dceru, tedy téměř 40 let. Sousedka však pracovala pouze asi 15 let a starobní důchod jí byl rovněž přiznán. Jak je to možné?