Bude vstup Airbnb na americkou burzu úspěšný?

Tuto firmu není třeba představovat. Úspěšně funguje i v České republice, zvláště v Praze. Koronavirus však proměnil realitní trh, a to zejména s nájemními byty. V Praze klesla cena nájmu vlivem nabídky bytů původně určených ke krátkodobému pronájmu . Proč firma vstupuje na americkou burzu právě teď?

Situace Airbnb

I přes krizi trvající několik měsíců, Airbnb se dokáže velmi rychle přízpůsobit potřebám trhu. Za letošní letní sezonu vydělala 219 milionů dolarů, ale i tak se počítá s roční 750milionovou ztrátou. Airbnb velmi zasáhla zejména první vlna koronaviru, která přinesla zrušení mnoha rezervací ubytování. Firma však na situaci dokázala velice rychle zareagovat a snížit své výdaje. V květnu propustila 1900 zaměstnanců z 7500, což představuje 25 procent. Za 13 let existence přinesla svým vlastníkům zisk ve výši 110 miliard amerických dolarů a ubytovala přes 825 milionů turistů. I když krize může trvat ještě další rok, nikdo nepochybuje, že se v něm Airbnb vrátí ve větší síle. Tlak na cenu ubytování bude ještě silnější a velké hotely budou jeho cenové nabídce jen těžko konkurovat, protože budou muset zalepit ztráty z roku 2020.

Jaké budou podmínky vstupu na americkou burzu?

Podle agentury Bloomberg by se měl vstup na burzu odehrát 10. prosince. Společnost nabídne k prodeji pouze 51,9 milionů akcií. Upisovací cena se předpokládá mezi 44-50 dolary. Prodejem akcií by tak společnost získala 2,6 miliard dolarů pro financování dalšího rozvoje. Z toho se dá vypočítat, že cena celé společnosti je přibližně 35 miliard dolarů. To představuje čtyřikrát víc než celá síť hotelů Accor, dvakrát víc než konkurent Expedia. Pokud se bude Airbnb dařit, bude moci brzy dosáhnout hodnoty 75 miliard dolarů, kterou drží společnosti Booking.

Načasování vstupu

I když současná doba podnikání Airbnb nepřeje a vstup na americkou burzu byl několikrát odložen, prosinec 2020 se zdá velmi příhodný. Index Nasdaq100 je na svých absolutních maximech. Kdy jindy vstoupit na burzu, ne-li tehdy, když jsou akciové trhy nejvýše v historii?

Matěj Široký