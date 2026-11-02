Poradna: Narodila jsem se v roce 1965, jaké mám důchodové možnosti?
štítek Penze čtení na 3 minuty | přečteno 2313×
Jitka: V květnu příštího roku budu mít 62 let, vychovala jsem dceru. Přemýšlím o řádném i předčasném důchodu. Dávám si dohromady doklady. Ještě nevím, jak se rozhodnout. Co byste mi poradili? Jaké mám další možnosti?
Vzhledem k tomu, že jste se narodila v roce 1965 a vychovala jedno dítě, tak je Váš řádný důchodový věk dle aktuálně platné legislativy 65 let. Důchodový věk máte tedy stejný jako muži stejného ročníku narození. Výchova dcery Vám důchodový věk nesnižuje. Do řádného důchodu můžete tedy odejít nejdříve v květnu 2030, kdy dosáhnete 65 let. Podmínkou pro přiznání řádného důchodového věku je získání doby pojištění alespoň v rozsahu 35 let.
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Kontrola pojištění je naprostý základ
Výborné je, že si kontrolujete své důchodové záležitosti a že nespoléháte pouze na údaje v databázi ČSSZ, kde může být nějaká nesrovnalost (např. některý z bývalých zaměstnavatelů si neplnil své zákonné povinnosti). Žadatelé o starobní důchod (řádný i předčasný) by si měli zajistit, aby evidovaný průběh pojištění odpovídal skutečnosti. To je zásadní činnost, aby důchod nebyl zbytečně nižší.
Kdy lze odejít do předčasného důchodu?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, ve Vašem případě tedy v 62 letech. V květnu příštího roku byste již mohla do předčasného důchodu odejít. Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, tak je případně vhodné odejít do předčasného důchodu nejdříve 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (tedy o necelé tři roky dříve), aby se provedlo krácení za 12 × započatých 90 kalendářních dní a nikoliv za 13 × započatých 90 kalendářních dní, tak jako by tomu bylo v případě odchodu do předčasného důchodu přesně o tři roky dříve. Podmínkou pro přiznání předčasného důchodu je získání doby pojištění alespoň v rozsahu 40 let.
Předčasný důchod si vypočítáte, řádný nikoliv
V současné době si lze vypočítat důchod pouze v roce 2027. Výpočtová formule se každoročně mění a značný vliv mají i redukční hranice nebo přepočítací koeficienty, které se odvozují od makroekonomických údajů a pro rok 2028 budou k dispozici pravděpodobně v září 2027. To znamená, že přesné porovnání předčasného důchodu v roce 2027 a řádného důchodu v roce 2030 si nemůžete provést. Obecně však platí, že řádný důchod je významně vyšší než předčasný důchod. Při volbě předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, omezením případné výdělečné činnosti až do dosažení řádného důchodového věku a omezenou valorizací až do dosažení řádného důchodového věku.
Předdůchod = důchod bez krácení, ale vyčerpání úspor
Pokud máte dostatečně vysoké úspory na doplňkovém penzijním spoření, tak již nyní můžete kdykoliv odejít do předdůchodu. Měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy. Období předdůchodu se pro důchodové účely počítá jako vyloučená doba pojištění a zdravotní pojištění by za Vás platil stát. Výhodou předdůchodu a následného odchodu až do řádného důchodu je vyhnutí se krácení za předčasnost a nesnížení osobního vyměřovacího základu (průměrné důchodové mzdy), nevýhodou je však vyčerpání velké částky úspor ještě v předdůchodovém věku. Zda zvolit či nezvolit předdůchod, to závisí právě na úhlu pohledu.
Závěrem
V praxi neexistuje univerzální nejlepší důchodové datum, protože každý žadatel o starobní důchod se nachází v jiné zdravotní, pracovní, finanční a rodinné situaci. S ohledem na měsíční částku důchodu a životní úroveň v posledních letech před odchodem do důchodu je samozřejmě nejlepší volit až odchod do řádného důchodu. Pokud však převažují i jiné aspekty (např. zdravotní, pracovní, rodinné), tak může být i předčasný důchod zajímavým řešením. Při volbě předčasného důchodu je však potřeba počítat s nevýhodami, které jsem Vám v odpovědi výše uvedl.