Poradna: Obavy z propadnutí doby pojištění
štítek Penze čtení na 2 minuty | přečteno 190×
Jindřich: V polovině listopadu půjdu do normálního starobního důchodu, jak to budu mít s dobou pojištění za letošní rok? Mám obavy, že mi propadne, když nebudu pracovat celý rok. Od ledna se zvýší důchod i mně, že? Pracovat prozatím nechci, ale kdyby se náhodou něco naskytlo, kolik si mohu přivydělat?
Při výpočtu starobního důchodu se doba pojištění počítá ve dnech a následně se přepočítá na celé roky, když se doba ve dnech vydělí číslem 365, což je výhodné, protože se nezohledňují přestupné roky. Není tedy nutné odpracovat celý rok. Získaná doba pojištění v roce 2026 se Vám započítá do celkové doby pojištění ve dnech, z důvodu odchodu do starobního důchodu v listopadu Vám žádná doba pojištění „nepropadne“.
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Hodnocení Vašich důchodových příjmů
Do důchodových příjmů Vám však budou vstupovat pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2025. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2026 se příjmy získané v roce 2026 nepočítají, je přitom jedno, zdali se do starobního důchodu odejde v lednu, nebo v prosinci.
Valorizace důchodu
Ano, Váš přiznaný důchod z listopadu 2026 se Vám od ledna 2027 z důvodu roční valorizace zvýší. Základní výměra důchodu se Vám zvýší o 270 Kč a procentní výměra o 0,2 %. Konkrétní zvýšení důchodu tedy záleží na měsíční částce důchodu, nejčastěji se bude řádný měsíční důchod zvyšovat v rozmezí 290 Kč až 320 Kč. Pro zvýšení důchodu z důvodu valorizace nebudete muset činit žádné kroky a nebudete si muset vyplňovat žádnou žádost nebo nějaký formulář.
Neomezené možnosti přivýdělku
Vzhledem k tomu, že odejdete v listopadu do řádného starobního důchodu, tak nejste ve své výdělečné činnosti následně nikterak omezen. V řádném důchodovém věku je možné mít libovolné příjmy a přitom současně pobírat řádný starobní důchod. Když budete tedy mít z Vašeho pohledu zajímavou pracovní nabídku, tak ji můžete bez obav přijmout. Můžete pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou a samozřejmě mít i nadprůměrnou mzdu. Na doplnění uvádím, že zdanění řádných starobních důchodců je příznivé, protože mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy.
Závěrem
I když odejdete do řádného starobního důchodu v listopadu, tak se Vám při výpočtu starobního důchodu zhodnotí získaná doba pojištění během roku 2026. Výše příjmů z letošního roku však již nemá vliv na výpočet průměrné důchodové mzdy, neboť při výpočtu důchodu v roce 2026 se hodnotí příjmové roky 1986 až 2025. Pro řádné starobní důchodce neplatí žádná výdělečná omezení, takže si případně můžete přivydělat na jakoukoliv pracovní smlouvu nebo dohodu, případně můžete i podnikat nebo mít více různých příjmů ze zaměstnání a podnikání současně.